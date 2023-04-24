Быстрова Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.
Дочь: Малиновская Мария Ильинична
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1881 ст.
Дочь: Ржаницына Анна Ильинична
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Дочь священника Ильи Иоанновича Быстрова.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Быстрова Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Быстров Федор Ильич
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Быстрова Павла Ильинична
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Быстрова Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович
Смерть
Неизвестно