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Быстрова Евгения Александровна

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Место рождения

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1878

Муж: Быстров Илья Иванович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.01.1879 ст.

Дочь: Малиновская Мария Ильинична

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.05.1881 ст.

Дочь: Ржаницына Анна Ильинична

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Дочь священника Ильи Иоанновича Быстрова.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Быстрова Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Верхняя Тойма, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Быстров Федор Ильич

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Быстрова Павла Ильинична

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Быстрова Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Быстров Илья Иванович

Сараево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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