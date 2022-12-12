Ржаницын Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1913 ст.
Дата смерти17.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1913 ст.
Место жительства
С 1933
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
Около 1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Военная служба
С 1942 по 1945
144 кавалерийский полк; взвод разведки 4 батальона 100 Отдельной стрелковой бригады 43-й армии; командир отделения этого же взвода; зам.командира взвода: ранение в ногу под Ржевом; первый отдел 5 Укре... Показать все
Место жительства
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ржаницына Лина Даниловна
Смерть
17.08.1992