Ржаницын Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Василий Алексеевич

Ржаницын Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1913 ст.

Дата смерти

17.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1913 ст.

Отец: Ржаницын Алексей Александрович

Мать: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1933
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
Около 1938
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Военная служба
С 1942 по 1945
144 кавалерийский полк; взвод разведки 4 батальона 100 Отдельной стрелковой бригады 43-й армии; командир отделения этого же взвода; зам.командира взвода: ранение в ногу под Ржевом; первый отдел 5 Укре... Показать все
Место жительства
1964
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Тамара Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Лина Даниловна

Смерть
17.08.1992
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close