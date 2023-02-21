Ржаницына (Надеина) Лина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти05.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ржаницына Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ржаницын Василий Алексеевич
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.12.1947