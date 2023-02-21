Ржаницына (Надеина) Лина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Надеина) Лина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

05.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1937

Муж: Ржаницын Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Ржаницына Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ржаницын Василий Алексеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
05.12.1947
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