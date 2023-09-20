город Петропавловск, город Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Петропавловск

Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Петропавловский уезд
126Петропавловск, уездн. город, осн. 1807 г. Церквей 10, училищ и школ 4, благ. учр. 2, тюремн. замок, почт.-телегр. конт. От С.-Петербурга 2.998 в.Всех дворов: 1626. 13142Лошадей: 1265. Рогатого скота: 1078. Овец: 42. Коз: 13. Свиней: 26.
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Петропавловский станичный юрт
127Петропавловская ст., стан. правление, часть города Всех дворов: 543. 3669Лошадей: 120. Рогатого скота: 54.
Петропавловский уезд, Петропавловская киргизская волость
14278. Петропавловская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 10. Кибиток: 1240. 9271Лошадей: 11920. Рогатого скота: 4600. Овец: 10000. Коз: 1320.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Петропавловский уезд, Петропавловская станица
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Петропавловская городская администрация
город ПетропавловскПетропавл қ.591010000

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