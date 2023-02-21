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Ржаницына Екатерина Васильевна
Ржаницына Екатерина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Женский
Отец
Ржаницын Василий Алексеевич
1913 г.р.
Мать
Ржаницына (Сомова) Тамара Никаноровна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Ржаницын Василий Алексеевич
Мать:
Ржаницына Тамара Никаноровна
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