Ржаницын Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Сергей Алексеевич

Ржаницын Сергей Алексеевич

avatar

Место рождения

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1919

Дата смерти

30.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1919

Отец: Ржаницын Алексей Александрович

Мать: Ржаницына Анна Ильинична

Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 1939 по 1946
Командир зенитного орудия.
Место жительства
С 1946
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Работа или профессия
С 1947
Главный лесничий лесхоза Соколовского района.
Работа или профессия
С 1951
Директора Полудинского механизированного лесхоза.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Анна Александровна

Смерть
30.12.1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close