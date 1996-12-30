Ржаницын Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1919
Дата смерти30.12.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1919
Военная служба
С 1939 по 1946
Командир зенитного орудия.
Место жительства
С 1946
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Работа или профессия
С 1947
Главный лесничий лесхоза Соколовского района.
Работа или профессия
С 1951
Директора Полудинского механизированного лесхоза.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.1996