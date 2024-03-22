Ржаницын Александр Асигкритович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти12.05.1884 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1848
Отец: Ржаницын Асигкрит Афанасьевич
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда Асигкрита Афанасьева.
Образование
14.06.1870 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 2 разряду.
Работа или профессия
15.06.1870 ст.
Определён учителем сельской школы в приходе Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
12.03.1871 ст.
Определён псаломщиком к Николаевской Становской церкви с оставлением в должности учителя.
Работа или профессия
15.06.1872 ст.
Определён диаконом с оставлением на псаломщической вакансии.
Бракосочетание
Около 1872
Работа или профессия
10.04.1873 ст.
Переведен на место штатного диакона.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ржаницына Мария Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
18.03.1877 ст.
Определен исполняющм дела настоятеля при Сефтренской Преображенской церкви Сольвычегодского уезда.
Работа или профессия
20.03.1877 ст.
Рукоположен во священника.
Работа или профессия
1877
Псаломщик
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ржаницына Серафима Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна
Работа или профессия
04.01.1879 ст.
Перемещён на вакансию помощника настоятеля при Халезской Введенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
17.12.1883 ст.
Удалён от места за слабостью здоровья.
Смерть
12.05.1884 ст.