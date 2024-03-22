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Ржаницын Александр Асигкритович

Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

12.05.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ржаницын Асигкрит Афанасьевич

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда Асигкрита Афанасьева.
Образование
14.06.1870 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию по 2 разряду.
Работа или профессия
15.06.1870 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определён учителем сельской школы в приходе Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
12.03.1871 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определён псаломщиком к Николаевской Становской церкви с оставлением в должности учителя.
Работа или профессия
15.06.1872 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определён диаконом с оставлением на псаломщической вакансии.
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Ржаницына Елизавета Алексеевна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
10.04.1873 ст.
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место штатного диакона.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ржаницына Мария Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
18.03.1877 ст.
Бутырская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Определен исполняющм дела настоятеля при Сефтренской Преображенской церкви Сольвычегодского уезда.
Работа или профессия
20.03.1877 ст.
Бутырская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рукоположен во священника.
Работа или профессия
1877
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ржаницына Серафима Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Елизавета Алексеевна

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
04.01.1879 ст.
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён на вакансию помощника настоятеля при Халезской Введенской церкви Никольского уезда.
Работа или профессия
17.12.1883 ст.
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Удалён от места за слабостью здоровья.
Смерть
12.05.1884 ст.
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
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