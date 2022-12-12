Ржаницын Асигкрит Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ржаницын Александр Асигкритович
Мать ребёнка: не указана
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда Асигкрита Афанасьева.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно