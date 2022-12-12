Ржаницын Асигкрит Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Асигкрит Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ржаницын Александр Асигкритович

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын дьячка Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда Асигкрита Афанасьева.
Работа или профессия
Неизвестно
Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Становской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
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