Ржаницын Афанасий Ахиевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ржаницына Александра Афанасьевна
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржаницын Философ Афанасьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ржаницын Асигкрит Афанасьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ржаницына Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ржаницына Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ржаницын Афиноген Афанасьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна
Сын дьячка Катромской Богородской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1853
Дьячок Богородской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно