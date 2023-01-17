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Ржаницын Афанасий Ахиевич

Место рождения

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ржаницын Ахий Алексеевич

Мать: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ржаницына Александра Афанасьевна

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Философ Афанасьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ржаницын Асигкрит Афанасьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ржаницына Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ржаницына Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Харовский район, Северный край
Сын дьячка Катромской Богородской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1853
Дьячок Богородской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно

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