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Ржаницын Афиноген Афанасьевич

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Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

21.01.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ржаницын Афанасий Ахиевич

Мать: Ржаницына Марфа Алексеевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Катромской Богородской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
23.02.1853 ст.
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
1853

Жена: Ржаницына Мария Григорьевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1853
Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
По прошению определен дьячком к Троицкой Шелотской церкви Вельского уезда, на место умершего дьячка этой церкви Григория Попова с обязанностью взять в жены его старшую дочь.
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ржаницына Мария Афиногеновна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ржаницына Августа Афиногеновна

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.

Сын: Ржаницын Александр Афиногенович

Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
09.04.1875 ст.
Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Сверхштатный дьячок Шелотской Троицкой церкви Афиноген Ржаницын рукоположен в сан диакона и зачислен псаломщиком.
Работа или профессия
Неизвестно
Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда.
Смерть
21.01.1882 ст.
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