Ржаницын Афиноген Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти21.01.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Сын дьячка Катромской Богородской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
23.02.1853 ст.
Посвящен в стихарь.
Бракосочетание
1853
Работа или профессия
1853
По прошению определен дьячком к Троицкой Шелотской церкви Вельского уезда, на место умершего дьячка этой церкви Григория Попова с обязанностью взять в жены его старшую дочь.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ржаницына Мария Афиногеновна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ржаницына Августа Афиногеновна
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.
Сын: Ржаницын Александр Афиногенович
Мать ребёнка: Ржаницына Мария Григорьевна
Работа или профессия
09.04.1875 ст.
Сверхштатный дьячок Шелотской Троицкой церкви Афиноген Ржаницын рукоположен в сан диакона и зачислен псаломщиком.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Шелотской Троицкой церкви Вельского уезда.
Смерть
21.01.1882 ст.