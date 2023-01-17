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Ржаницына (Попова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Попов Григорий Алексеевич

Мать: Попова Ольга Васильевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1853

Муж: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Ржаницына Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ржаницына Августа Афиногеновна

Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.

Сын: Ржаницын Александр Афиногенович

Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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