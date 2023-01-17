Ржаницына (Попова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Попов Григорий Алексеевич
Мать: Попова Ольга Васильевна
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Ржаницына Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ржаницына Августа Афиногеновна
Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.07.1873 ст.
Сын: Ржаницын Александр Афиногенович
Отец ребёнка: Ржаницын Афиноген Афанасьевич
Смерть
Неизвестно