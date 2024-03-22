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Попова Ольга Васильевна

Место рождения

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1824

Муж: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ржаницына Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Попов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Аполлинарий Григорьевич

Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Попова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Попова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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