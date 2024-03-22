Попова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Бракосочетание
Около 1824
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ржаницына Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Аполлинарий Григорьевич
Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Попова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Попова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно