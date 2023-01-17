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Ржаницын Александр Афиногенович

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Место рождения

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1873 ст.

Дата смерти

23.05.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1873 ст.

Отец: Ржаницын Афиноген Афанасьевич

Мать: Ржаницына Мария Григорьевна

Афонинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1886
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил духовное училище с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
С 1886 по 01.07.1894 ст.
Послушник в разных монастырях Вологодской епархии.
Военная служба
С 27.11.1894 по 20.12.1898 ст.
Состоял на военной службе писцом.
Работа или профессия
30.03.1899 ст.
Заячерицкий Погост, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Определен во псаломщика к Заячерицкой Богородицкой церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1899

Жена: Ржаницына Александра Яковлевна

Заячерицкий Погост, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ржаницына Вера Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Яковлевна

Заячерицкий Погост, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ржаницына Августа Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Александра Яковлевна

Заячерицкий Погост, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
23.05.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В Кувшиновской больнице г.Вологды от туберкулеза.
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