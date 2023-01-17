Ржаницын Александр Афиногенович
Место рождения
Дата рождения02.07.1873 ст.
Дата смерти23.05.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1873 ст.
Образование
1886
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил духовное училище с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
С 1886 по 01.07.1894 ст.
Послушник в разных монастырях Вологодской епархии.
Военная служба
С 27.11.1894 по 20.12.1898 ст.
Состоял на военной службе писцом.
Работа или профессия
30.03.1899 ст.
Определен во псаломщика к Заячерицкой Богородицкой церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ржаницына Вера Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ржаницына Августа Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Александра Яковлевна
Смерть
23.05.1909 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
В Кувшиновской больнице г.Вологды от туберкулеза.