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Ржаницын Ахий Алексеевич

Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1780
Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Рождественской Катромской церкви Кадниковского уезда. "Произведен на место отца ево".
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ржаницын Иван Ахиевич

Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ржаницына Ефросинья Ахиевна

Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ржаницын Акакий Ахиевич

Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ржаницын Иоакинф Ахиевич

Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын Ахия Ржаницына, дьячка Рождественской Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ржаницын Афанасий Ахиевич

Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Федора Васильевна

Смерть
Неизвестно