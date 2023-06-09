Ржаницын Ахий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1780
Дьячок Рождественской Катромской церкви Кадниковского уезда. "Произведен на место отца ево".
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ржаницына Ефросинья Ахиевна
Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна
Сын Ахия Ржаницына, дьячка Рождественской Катромской церкви Вельского уезда.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ржаницын Афанасий Ахиевич
Мать ребёнка: Ржаницына Федора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно