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Ржаницын Иоакинф Ахиевич

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Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Ржаницын Ахий Алексеевич

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын Ахия Ржаницына, дьячка Рождественской Катромской церкви Вельского уезда.
Военная служба
С 1806 по 18.02.1807
Исключен из духовного звания и отправлен из Духовной Консистории в Вологодское губернское правление для определения в военную службу. Но из за болезни к воинской службе оказался негоден, поэтому отпущ... Показать все
Место жительства
25.10.1816
Определен на послушание в Григориево-Пельшемский Лопотов монастырь.
Смерть
Неизвестно
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