Ржаницын Иоакинф Ахиевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Ржаницын Ахий Алексеевич
Мать: не указана
Сын Ахия Ржаницына, дьячка Рождественской Катромской церкви Вельского уезда.
Военная служба
С 1806 по 18.02.1807
Исключен из духовного звания и отправлен из Духовной Консистории в Вологодское губернское правление для определения в военную службу. Но из за болезни к воинской службе оказался негоден, поэтому отпущ... Показать все
Место жительства
25.10.1816
Определен на послушание в Григориево-Пельшемский Лопотов монастырь.
Смерть
Неизвестно