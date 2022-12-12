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Ржаницын Иван Ахиевич

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Место рождения

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1782

Дата смерти

02.07.1847 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Ржаницын Ахий Алексеевич

Мать: не указана

Богородице-Рождественский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1805

Жена: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ржаницына Павла Ивановна

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Ржаницын Василий Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ржаницын Александр Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ржаницына Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
1816
Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сокольникова Манефа Ивановна

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Голубева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ржаницын Философ Иванович

Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна

Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
02.07.1847 ст.
Троицкий-Двиницкий, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
От неизвестной болезни.
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