Ржаницын Иван Ахиевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти02.07.1847 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Ржаницын Ахий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1805
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ржаницына Павла Ивановна
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ржаницын Василий Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Сын священника Двиницкой Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ржаницын Александр Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ржаницына Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Работа или профессия
1816
Священник Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сокольникова Манефа Ивановна
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Голубева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ржаницын Философ Иванович
Мать ребёнка: Ржаницына Татьяна Иосифовна
Смерть
02.07.1847 ст.
От неизвестной болезни.