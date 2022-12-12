Ржаницына Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ржаницына Мария Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ржаницына Серафима Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович
Место жительства
1915
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
При Введенской Халезской церкви Никольского уезда.