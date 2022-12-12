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Ржаницына Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Ржаницын Александр Асигкритович

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ржаницына Мария Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1876 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ржаницына Серафима Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Асигкритович

Никольское, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Лоха, Никольский муниципальный район, Вологодская область
При Введенской Халезской церкви Никольского уезда.
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