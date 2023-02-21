Добряков Петр Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Добряков Родион Яковлев
Мать: не указана
Дочь: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Евдокия Никифорова
Жена: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Тимофей Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Харитон Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Иван Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Севастьян Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Куприян Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Сын: Родионов (добряков) Иван Петров
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова
Дочь: Феодора Петрова
Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Евдокия Никифорова
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова