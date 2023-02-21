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Добряков Петр Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Добряков Родион Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Евдокия Никифорова

Бракосочетание
22.10.1818

Жена: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: економические крестьяне Ефим Червяков, Левонтий Добряков, Прокофий Родионов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1820

Сын: Родионов (добряков) Тимофей Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.09.1821

Сын: Родионов (добряков) Харитон Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1825

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1828

Сын: Родионов (добряков) Иван Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1829

Сын: Родионов (добряков) Севастьян Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1833

Сын: Родионов (добряков) Куприян Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.06.1836

Сын: Родионов (добряков) Иван Петров

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1859

Дочь: Феодора Петрова

Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Евдокия Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Добрякова Марья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (добрякова) Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно
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