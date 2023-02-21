Калбесина (Петрова) (Родионова (Добрякова)) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
22.10.1828
поручители: Казенные крестьяне Алексей Глазуновъ, Василий Мелникавъ, Лукианъ Романовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
24.12.1829
Дочь: Меланья Васильева
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
01.02.1831
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
06.08.1833
Сын: Петров (калбесин) Лаврентий Васильев
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
03.02.1836
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
11.02.1838
Сын: Калбесин (петров) Власий Васильев
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Рождение ребёнка
06.12.1839
Сын: Калбесин (петров) Николай Васильев
Отец ребёнка: Калбесин (петров) Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно