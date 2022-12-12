Родионова (Добрякова) Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
10.09.1859
Дочь: Феодора Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно