Родионова (Добрякова) Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Добрякова) Евдокия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Калбесина (петрова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов

Рождение ребёнка
10.09.1859

Дочь: Феодора Петрова

Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добряков Петр Родионов

Смерть
Неизвестно
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