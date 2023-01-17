Родионов (Добряков) Куприян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Добряков) Куприян Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1833

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.09.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго же села Казенный крестьянин Иван Васильев Захаров и после умершаго Казеннаго крестьянина Ефима Петрова Червякова дочь девица Агафья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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