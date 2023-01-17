Родионов (Добряков) Куприян Петров
Место рождения
Дата рождения21.09.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1833
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
26.09.1833
воспреемники: Онаго же села Казенный крестьянин Иван Васильев Захаров и после умершаго Казеннаго крестьянина Ефима Петрова Червякова дочь девица Агафья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно