Добрякова Марья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1818
поручители: економические крестьяне Ефим Червяков, Левонтий Добряков, Прокофий Родионов | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1820
Сын: Родионов (добряков) Тимофей Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
23.09.1821
Сын: Родионов (добряков) Харитон Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
?.05.1825
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
25.06.1828
Сын: Родионов (добряков) Иван Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
10.12.1829
Сын: Родионов (добряков) Севастьян Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
21.09.1833
Сын: Родионов (добряков) Куприян Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
19.06.1836
Сын: Родионов (добряков) Иван Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Родионов
Смерть
Неизвестно