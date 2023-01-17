Родионов (Добряков) Иван Петров
Место рождения
Дата рождения19.06.1836
Дата смерти10.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1836
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
20.06.1836
Воспреемники: Села Студенцы уделной кресьянин Иван Васильиф Накрайников и Села Новой Рачейки уделнаго кресьянина Егора Федорова Земскова дочь девица Марья Егорова | Казанская церковь
Смерть
10.11.1836
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.11.1836
на отведенном кладбище при Казанской церкви