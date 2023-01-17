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Родионов (Добряков) Иван Петров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.06.1836

Дата смерти

10.11.1836

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1836

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
20.06.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Воспреемники: Села Студенцы уделной кресьянин Иван Васильиф Накрайников и Села Новой Рачейки уделнаго кресьянина Егора Федорова Земскова дочь девица Марья Егорова | Казанская церковь
Смерть
10.11.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
?.11.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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