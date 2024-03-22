Родионов (Добряков) Харитон Петров
Место рождения
Дата рождения23.09.1821
Дата смерти30.10.1822
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1821
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
23.09.1821
воспреемники - Михаил Шишев и Василиса Григорьева | Казанская церковь
Смерть
30.10.1822
Причина смерти: корью
Похороны
?.10.1822
на отведенном кладбище при Казанской церкви