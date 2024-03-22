Родионов (Добряков) Харитон Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Добряков) Харитон Петров

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.09.1821

Дата смерти

30.10.1822

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1821

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.09.1821
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - Михаил Шишев и Василиса Григорьева | Казанская церковь
Смерть
30.10.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: корью
Похороны
?.10.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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