(Родионова (Добрякова)) Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Родионова (Добрякова)) Елена Петрова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.05.1825

Дата смерти

14.06.1826

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1825

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.05.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница - девица Евдокея Петрова Ионова | Казанская церковь
Смерть
14.06.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1826
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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