(Родионова (Добрякова)) Елена Петрова
Место рождения
Дата рождения?.05.1825
Дата смерти14.06.1826
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1825
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
?.05.1825
воспреемница - девица Евдокея Петрова Ионова | Казанская церковь
Смерть
14.06.1826
Причина смерти: оспою | оспою
Похороны
?.06.1826
на отведенном кладбище при Казанской церкви