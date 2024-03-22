Родионов (Добряков) Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения26.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1820
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
26.04.1820
воспреемники - економические крестьяне Михаил Шишев Васса и Григорьева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838
По жениху поручители - Онаго ж села уделная кресьяне Андрей Николаф Фомин, Василий Михайлов Колбин, Василий Филимонов Захаров, Матвей Козмин Шишов; по невесте поручители онаго ж села уделно кресьяне А... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1839
Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева
Бракосочетание
04.02.1848
поручители по жениху - удельные крестьяне того ж села Иван Петров и Захар Родионов; по невесте - Иван Иванов и Николай Афанасьев, того же села удельные крестьяне | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1852
Сын: Добряков Тимофей Тимофеев
Мать ребёнка: Добрякова Анисия Степанова
Смерть
Неизвестно