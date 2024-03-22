Родионов (Добряков) Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Добряков) Тимофей Петров

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1820

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
26.04.1820
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - економические крестьяне Михаил Шишев Васса и Григорьева | Казанская церковь
Бракосочетание
23.10.1838

Жена: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху поручители - Онаго ж села уделная кресьяне Андрей Николаф Фомин, Василий Михайлов Колбин, Василий Филимонов Захаров, Матвей Козмин Шишов; по невесте поручители онаго ж села уделно кресьяне А... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1839

Сын: Добряков Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Родионова (добрякова) Анна Тимофеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1848

Жена: Добрякова Анисия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - удельные крестьяне того ж села Иван Петров и Захар Родионов; по невесте - Иван Иванов и Николай Афанасьев, того же села удельные крестьяне | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1852

Сын: Добряков Тимофей Тимофеев

Мать ребёнка: Добрякова Анисия Степанова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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