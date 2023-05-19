Родионов (Добряков) Севастьян Петров
Место рождения
Дата рождения10.12.1829
Дата смерти28.07.1830
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1829
Отец: Добряков Петр Родионов
Мать: Добрякова Марья Петрова
Крещение
12.12.1829
воспреемник - казенный крестьянин Иван Васильев сын Захаров | Казанская церковь
Смерть
28.07.1830
Причина смерти: младенческою
Похороны
?.07.1830
на отведенном кладбище при Казанской церкви