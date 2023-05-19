Родионов (Добряков) Севастьян Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов (Добряков) Севастьян Петров

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.12.1829

Дата смерти

28.07.1830

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1829

Отец: Добряков Петр Родионов

Мать: Добрякова Марья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.12.1829
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - казенный крестьянин Иван Васильев сын Захаров | Казанская церковь
Смерть
28.07.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою
Похороны
?.07.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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