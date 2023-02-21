Добряков Родион Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смерти06.03.1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: Добряков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Шишева Степанида Родионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Добряков Прокофий Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Фомина Евдокия Родионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
06.03.1849
Причина смерти: от престарелости
Похороны
08.03.1849
на отведенном кладбище при Казанской церкви