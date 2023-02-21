Добряков Родион Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобряков Родион Яковлев

Добряков Родион Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

06.03.1849

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: Добряков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Шишева Степанида Родионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Добряков Прокофий Родионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Фомина Евдокия Родионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Добряков Петр Родионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Добряков Захар Родионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Федор Родионов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
06.03.1849
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от престарелости
Похороны
08.03.1849
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close