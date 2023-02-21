Добряков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739
Дата смерти28.03.1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
28.03.1814
Причина смерти: водяною | водяною
Похороны
?.03.1814
на отведенном кладбище при Казанской церкви