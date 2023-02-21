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Добряков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739

Дата смерти

28.03.1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1764 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Добряков Никифор Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Сын: Добряков Родион Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
28.03.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: водяною | водяною
Похороны
?.03.1814
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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