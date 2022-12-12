Добряков Никифор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смерти20.04.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753
Отец: Добряков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Добряков Варлам Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1784
Сын: Добряков Прокофий Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1814
Дочь: Пераскева Никифорова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
20.04.1817
Похороны
?.04.1817
на отведенном кладбище при Казанской церкви