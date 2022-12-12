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Добряков Никифор Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

20.04.1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: Добряков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Добряков Варлам Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Добряков Прокофий Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1814

Дочь: Пераскева Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
20.04.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
?.04.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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