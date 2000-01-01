Фомина Евдокия Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Добряков Родион Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фомин Данил Андреев
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Андреева
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно