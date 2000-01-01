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Фомина Евдокия Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Добряков Родион Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Фомин Никанор Андреев

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Фомин Данил Андреев

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Фомин Василий Андреев

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Андреева

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Фомин Андрей Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Андрей Николаев

Смерть
Неизвестно
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