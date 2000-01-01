Фомин Андрей Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793
Отец: Фомин Николай Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фомин Данил Андреев
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Андреева
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреева
Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Евдокия Родионова
Смерть
Неизвестно