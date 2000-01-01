Фомин Андрей Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомин Андрей Николаев

Фомин Андрей Николаев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Фомин Николай Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Фомин Никанор Андреев

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Фомин Данил Андреев

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Фомин Василий Андреев

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Андреева

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреева

Мать ребёнка: Фомина Евдокия Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Евдокия Родионова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close