Шишева Степанида Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишева Степанида Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Добряков Родион Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1820

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1822

Дочь: Медведева Гликерия (Лукерья) Михайлова

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1837

Сын: Шишев Марк Михайлов

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Михайлова

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Мария Михайлова

Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишев Михаил Матвеев

Смерть
Неизвестно
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