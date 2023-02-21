Шишева Степанида Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Добряков Родион Яковлев
Рождение ребёнка
02.02.1820
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
13.05.1822
Дочь: Медведева Гликерия (Лукерья) Михайлова
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
24.05.1834
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
29.03.1837
Сын: Шишев Марк Михайлов
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Михайлова
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Мария Михайлова
Отец ребёнка: Шишев Михаил Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишев Михаил Матвеев
Смерть
Неизвестно