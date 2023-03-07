Медведева (Шишева) Гликерия (Лукерья) Михайлова
Место рождения
Дата рождения13.05.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1822
Отец: Шишев Михаил Матвеев
Крещение
15.05.1822
воспреемники: Прокофий Радионов и Марина Шишева | Казанская церковь
Бракосочетание
08.06.1840
поручители: по женихѣ Онаго жь Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Фѣдоръ Степановъ Крайновъ, Василиі Андреивъ Медведивъ, Матьвей Осиповъ Марининъ, Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Василиі Борисовъ Яготкинъ; по... Показать все
Смерть
Неизвестно