Медведева (Шишева) Гликерия (Лукерья) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Шишева) Гликерия (Лукерья) Михайлова

Медведева (Шишева) Гликерия (Лукерья) Михайлова

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.05.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1822

Отец: Шишев Михаил Матвеев

Мать: Шишева Степанида Родионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.05.1822
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Прокофий Радионов и Марина Шишева | Казанская церковь
Бракосочетание
08.06.1840

Муж: Медведев Петр Андреев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: по женихѣ Онаго жь Села Рачейки удѣльная кресьянѣ Фѣдоръ Степановъ Крайновъ, Василиі Андреивъ Медведивъ, Матьвей Осиповъ Марининъ, Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Василиі Борисовъ Яготкинъ; по... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close