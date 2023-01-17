Медведева (Шишева) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Шишева) Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1795 г.р.

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишев Михаил Матвеев

Мать: Шишева Степанида Родионова

Бракосочетание
27.10.1842

Муж: Медведев Асаф Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Василиі Ильинъ Биляковъ, Радионъ Яковливъ Добряковъ, Николай Александровъ Девятовъ; по невести Онаго жь села уде= кре= Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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