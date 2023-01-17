Медведева (Шишева) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шишев Михаил Матвеев
Бракосочетание
27.10.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по женихѣ поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Василиі Ильинъ Биляковъ, Радионъ Яковливъ Добряковъ, Николай Александровъ Девятовъ; по невести Онаго жь села уде= кре= Степанъ Яфимовъ Немноновъ, Тр... Показать все
Смерть
Неизвестно