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Шишев Михаил Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Шишев Матвей Кузьмин

Мать: Шишева Авдотья

Рождение ребёнка
02.02.1820

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1822

Дочь: Медведева Гликерия (Лукерья) Михайлова

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1834

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1837

Сын: Шишев Марк Михайлов

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Мария Михайлова

Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишева Степанида Родионова

Смерть
Неизвестно
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