Шишев Михаил Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Шишев Матвей Кузьмин
Мать: Шишева Авдотья
Рождение ребёнка
02.02.1820
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Рождение ребёнка
13.05.1822
Дочь: Медведева Гликерия (Лукерья) Михайлова
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Рождение ребёнка
24.05.1834
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Рождение ребёнка
29.03.1837
Сын: Шишев Марк Михайлов
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Мария Михайлова
Мать ребёнка: Шишева Степанида Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно