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Добряков Захар Родионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Добряков Родион Яковлев

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1824

Жена: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1828

Сын: Добряков Евфрем Захаров

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1830

Сын: Добряков Семион Захаров

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1832

Сын: Добряков (родионов) Иван Захаров

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Сын: Добряков Иаков Захаров

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: Земскова Евгения Захарова

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1842

Дочь: Прасковья Захарова

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1842

Жена: Добрякова Марья Артемьива

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители - села Новой Рачейки уделная кресьяни Василий Иванов Медведин, Николай Акимов Немнонов, Варлам Никифоров Совенков; по невесте - онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Прокопий Ради... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Добрякова Марья Артемьива

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров

Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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