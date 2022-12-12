Добряков Захар Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: Добряков Родион Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1824
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1828
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1830
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1832
Сын: Добряков (родионов) Иван Захаров
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1834
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: Земскова Евгения Захарова
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1842
Дочь: Прасковья Захарова
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Бракосочетание
23.10.1842
по жениху поручители - села Новой Рачейки уделная кресьяни Василий Иванов Медведин, Николай Акимов Немнонов, Варлам Никифоров Совенков; по невесте - онаго ж села Рачейки уделная кресьяне Прокопий Ради... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1844
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Добрякова Марья Артемьива
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров
Мать ребёнка: Добрякова Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно