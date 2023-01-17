Земскова (Добрякова) Евгения Захарова
Место рождения
Дата рождения24.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1836
Отец: Добряков Захар Родионов
Крещение
24.12.1836
Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858
поручители - по жениху того же села удельные крестьяне Сергей Иванов Митрев и Егор Васильев Миничев; по невесте, того же села удельные крестьяне Евграф Прокопьев Добряков и Тимофей Петров Добряков | К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ефимова
Отец ребёнка: Земсков Ефим Симеонов
Смерть
Неизвестно