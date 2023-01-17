Земскова (Добрякова) Евгения Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Добрякова) Евгения Захарова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1836

Отец: Добряков Захар Родионов

Мать: Добрякова Пелагея Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.12.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858

Муж: Земсков Ефим Симеонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - по жениху того же села удельные крестьяне Сергей Иванов Митрев и Егор Васильев Миничев; по невесте, того же села удельные крестьяне Евграф Прокопьев Добряков и Тимофей Петров Добряков | К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ефимова

Отец ребёнка: Земсков Ефим Симеонов

Смерть
Неизвестно
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