Земсков Ефим Симеонов
Место рождения
Дата рождения20.01.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1836
Крещение
23.01.1836
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Сергей Иванов Дмитриф и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Егора Федорова Земскова дочь девица Анна Егорова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858
поручители - по жениху того же села удельные крестьяне Сергей Иванов Митрев и Егор Васильев Миничев; по невесте, того же села удельные крестьяне Евграф Прокопьев Добряков и Тимофей Петров Добряков | К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Земскова Евгения Захарова
Смерть
Неизвестно