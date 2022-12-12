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Земсков Ефим Симеонов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.01.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1836

Отец: Земсков (краснов) Симиен Егоров

Мать: Земскова Евдокия Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.01.1836
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села уделной кресьянин Сергей Иванов Дмитриф и Тогож села Рачейки уделнаго кресьянина Егора Федорова Земскова дочь девица Анна Егорова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.10.1858

Жена: Земскова Евгения Захарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители - по жениху того же села удельные крестьяне Сергей Иванов Митрев и Егор Васильев Миничев; по невесте, того же села удельные крестьяне Евграф Прокопьев Добряков и Тимофей Петров Добряков | К... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Земскова Евгения Захарова

Смерть
Неизвестно
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