Земскова (Дмитрева (Кузнецова, Артамонова)) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Дмитрева (Кузнецова, Артамонова)) Евдокия Федорова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1815

Отец: Кузнецов (дмитрев, Артамонов) Федор Федоров

Мать: Дмитрева (артамонова) Ксения Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
01.03.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Волостной Земск? Осип Григорьев и девица Авдотья Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.07.1833

Муж: Земсков (краснов) Симиен Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители Со стороны жениха - Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Макаров Брыкалов, Петр Иванов Крайнев, Александр Иванов Девятов; Со стороны невесты - Степан Иванов Крайнев, Матфей Гаврилов Кочетко... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Земсков Ефим Симеонов

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Симиен Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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