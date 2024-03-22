Земскова (Дмитрева (Кузнецова, Артамонова)) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения20.02.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1815
Крещение
01.03.1815
воспреемники: Волостной Земск? Осип Григорьев и девица Авдотья Федорова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.07.1833
Поручители Со стороны жениха - Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Макаров Брыкалов, Петр Иванов Крайнев, Александр Иванов Девятов; Со стороны невесты - Степан Иванов Крайнев, Матфей Гаврилов Кочетко... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1836
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Симиен Егоров
Смерть
Неизвестно