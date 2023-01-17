Земсков (Краснов) Симиен Егоров
Место рождения
Дата рождения15.07.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1815
Крещение
21.07.1815
воспреемники: Александр Иванов сын Девятов и Ирина Крайнова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.07.1833
Поручители Со стороны жениха - Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Макаров Брыкалов, Петр Иванов Крайнев, Александр Иванов Девятов; Со стороны невесты - Степан Иванов Крайнев, Матфей Гаврилов Кочетко... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1836
Мать ребёнка: Земскова Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно