Земсков (Краснов) Симиен Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков (Краснов) Симиен Егоров

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.07.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1815

Отец: Земсков (краснов) Егор Федоров

Мать: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.07.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Александр Иванов сын Девятов и Ирина Крайнова | Казанская церковь
Бракосочетание
22.07.1833

Жена: Земскова Евдокия Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители Со стороны жениха - Онаго ж Села казенные крестьяне Иван Макаров Брыкалов, Петр Иванов Крайнев, Александр Иванов Девятов; Со стороны невесты - Степан Иванов Крайнев, Матфей Гаврилов Кочетко... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1836

Сын: Земсков Ефим Симеонов

Мать ребёнка: Земскова Евдокия Федорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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