Земскова (Краснова) (Девятова) Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Девятов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1815
Сын: Земсков (краснов) Симиен Егоров
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
03.10.1817
Дочь: Пелагия Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
02.02.1820
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
01.01.1823
Сын: Земсков (краснов) Петр Егоров
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
07.06.1823
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
?.10.1825
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
04.10.1829
Сын: Земсков (краснов) Зиновий Егоров
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
21.02.1832
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Рождение ребёнка
10.05.1834
Сын: Земсков (краснов) Николай Егоров
Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров
Смерть
Неизвестно