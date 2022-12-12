Земскова (Краснова) (Девятова) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Краснова) (Девятова) Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Девятов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1815

Сын: Земсков (краснов) Симиен Егоров

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1817

Дочь: Пелагия Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1820

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Земсков (краснов) Петр Егоров

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1823

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1829

Сын: Земсков (краснов) Зиновий Егоров

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1832

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1834

Сын: Земсков (краснов) Николай Егоров

Отец ребёнка: Земсков (краснов) Егор Федоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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