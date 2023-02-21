Земсков (Краснов) Егор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков (Краснов) Егор Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Земсков Федор Сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Медведева Акилина Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Брыкалова Пераскева Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Червякова Агрипина Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?

Рождение ребёнка
15.07.1815

Сын: Земсков (краснов) Симиен Егоров

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1817

Дочь: Пелагия Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.02.1820

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Земсков (краснов) Петр Егоров

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1823

Дочь: Мария Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1825

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1829

Сын: Земсков (краснов) Зиновий Егоров

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1832

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1834

Сын: Земсков (краснов) Николай Егоров

Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова (краснова) ?

Смерть
Неизвестно
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