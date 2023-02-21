Земсков (Краснов) Егор Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Земсков Федор Сергеев
Дочь: Медведева Акилина Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?
Дочь: Брыкалова Пераскева Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?
Дочь: Червякова Агрипина Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) ?
Сын: Земсков (краснов) Симиен Егоров
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Дочь: Пелагия Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Сын: Земсков (краснов) Петр Егоров
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Дочь: Мария Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Сын: Земсков (краснов) Зиновий Егоров
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Сын: Земсков (краснов) Николай Егоров
Мать ребёнка: Земскова (краснова) Прасковья Иванова
Жена: Земскова (краснова) ?