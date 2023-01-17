Добрякова (Медведева) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Медведева) Пелагея Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

02.08.1842

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Медведев Иван Степанов

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1824

Муж: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1828

Сын: Добряков Евфрем Захаров

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.04.1830

Сын: Добряков Семион Захаров

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1832

Сын: Добряков (родионов) Иван Захаров

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1834

Сын: Добряков Иаков Захаров

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: Земскова Евгения Захарова

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1842

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров

Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов

Смерть
02.08.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родов
Похороны
04.08.1842
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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