Добрякова (Медведева) Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смерти02.08.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Медведев Иван Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1824
Казанская церковь
Рождение ребёнка
01.03.1828
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
20.04.1830
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
01.05.1832
Сын: Добряков (родионов) Иван Захаров
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
23.10.1834
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: Земскова Евгения Захарова
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
26.07.1842
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров
Отец ребёнка: Добряков Захар Родионов
Смерть
02.08.1842
Причина смерти: от родов
Похороны
04.08.1842
на отведенном кладбище при Казанской церкви