Добряков (Родионов, Ирадионов) Артемий Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Добряков Захар Родионов
Бракосочетание
23.10.1844
по жениху поручители онаго ж села уделны кресьяне - Иван Ефимов Немнонов, Иван Тимофеив Гуляков, Василий Михайлов Петров; по невесте - онаго ж села Андрей Николаеф Фомин, Михаил Матвеив Шишов, Прокофи... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1845
Мать ребёнка: Добрякова (родионова) Лука Миронова
Смерть
Неизвестно