Добрякова (Родионова) (Макарихина) Лука Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Родионова) (Макарихина) Лука Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макарихин Мирон Васильев

Мать: Макарихина Марья

Бракосочетание
23.10.1844

Муж: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
по жениху поручители онаго ж села уделны кресьяне - Иван Ефимов Немнонов, Иван Тимофеив Гуляков, Василий Михайлов Петров; по невесте - онаго ж села Андрей Николаеф Фомин, Михаил Матвеив Шишов, Прокофи... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Добряков Павил Артемьев

Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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