Добрякова (Родионова) (Макарихина) Лука Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Макарихин Мирон Васильев
Мать: Макарихина Марья
Бракосочетание
23.10.1844
по жениху поручители онаго ж села уделны кресьяне - Иван Ефимов Немнонов, Иван Тимофеив Гуляков, Василий Михайлов Петров; по невесте - онаго ж села Андрей Николаеф Фомин, Михаил Матвеив Шишов, Прокофи... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1845
Отец ребёнка: Добряков (родионов, Ирадионов) Артемий Захаров
Смерть
Неизвестно