Макарихин Мирон Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарихина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарихин Спиридон Миронов
Мать ребёнка: Макарихина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрякова (родионова) Лука Миронова
Мать ребёнка: Макарихина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарихина Марья
Смерть
Неизвестно