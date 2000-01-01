Макарихин Мирон Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихин Мирон Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Макарихин Василий Никифоров

Мать: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Иван Миронов

Мать ребёнка: Макарихина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Спиридон Миронов

Мать ребёнка: Макарихина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрякова (родионова) Лука Миронова

Мать ребёнка: Макарихина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарихина Марья

Смерть
Неизвестно
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