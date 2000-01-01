Макарихина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макарихин Спиридон Миронов
Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Добрякова (родионова) Лука Миронова
Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно