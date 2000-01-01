Макарихина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихина Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Иван Миронов

Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макарихин Спиридон Миронов

Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрякова (родионова) Лука Миронова

Отец ребёнка: Макарихин Мирон Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарихин Мирон Васильев

Смерть
Неизвестно
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