Макарихин Василий Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарихин Василий Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Макарихин (маринин) Панкрат Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Маринин Илья Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Макарихин (маринин) Степан Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Макарихин Мирон Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Добрякова Анна Васильева

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Макарихин Яков Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Фомина Лукерья Васильева

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Живодерова (мальгина) Марфа Васильева

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Макарихин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Макарихин Иван Васильев

Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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