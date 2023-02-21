Макарихин Василий Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Макарихин (маринин) Панкрат Васильев
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Макарихин (маринин) Степан Васильев
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Добрякова Анна Васильева
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Фомина Лукерья Васильева
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Живодерова (мальгина) Марфа Васильева
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Макарихин Михаил Васильев
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно