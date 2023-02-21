Добрякова (Макарихина) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Макарихина) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Макарихин Василий Никифоров

Мать: Макарихина Евдокия (Авдотья) Тимофеева

Бракосочетание
29.10.1819

Муж: Добряков Петр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - економические крестьяне Дмитрий Иванов Куракин, Леонтий Иванов Хвостов, Иван Прокофеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1822

Сын: Добряков Парфен Петров

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1830

Сын: Добряков Степан Петров

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1834

Сын: Добряков Егор Петров

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1836

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Иван Петров

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев

Смерть
Неизвестно
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