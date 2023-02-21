Добрякова (Макарихина) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Бракосочетание
29.10.1819
воспреемники - економические крестьяне Дмитрий Иванов Куракин, Леонтий Иванов Хвостов, Иван Прокофеев | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1822
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
20.11.1830
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
25.04.1834
Сын: Добряков Егор Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
05.02.1836
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Иван Петров
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Добряков Петр Леонтьев
Смерть
Неизвестно